Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

Пэт Финн, известный по ролям в популярных ситкомах «Друзья» и «Сайнфелд», скончался в понедельник вечером в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Об этом сообщает «New York Post» со ссылкой на слова его представителя.
— С глубокой скорбью и печалью семья Финн объявляет о кончине любимого комедийного актёра Пэта Финна, — говорится в заявлении. — В 2022 году он боролся с раком мочевого пузыря, наступила ремиссия, но болезнь вернулась и дала метастазы. Он был воином в полном смысле этого слова.
Пэт Финн известен несколькими ролями:
— «Друзья» (2000) — доктор Роджер, бойфренд Моники (Кортни Кокс), в двух эпизодах;
— «Сайнфелд» (1998) — Джо Мэйо;
— «Все тип-топ» (2011–2018) — Билл Норуда, сосед семьи Хек, появился в 23 эпизодах.
Также снимался в сериалах «Шоу Дрю Кэри», «Шоу 70-х», «Дом», «Держи энтузиазм» и многих других.
В кино известен по фильмам «Где моя тачка, чувак?» и «Простые сложности».
