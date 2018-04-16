Актер сериала сжег глаза водителю автобуса

Российский актер Виталий Стрельников дал признательные показания по делу о хулиганстве.

"8 марта неизвестный на улице Затонная в салоне автобуса №219 брызнул шоферу Мосгортранса в лицо из газового баллончика, после чего скрылся. Накануне было установлено, что злоумышленником оказался Виталий Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах№, — сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Летна.ру".

Пострадавший получил химические ожоги обоих глаз первой степени, добавил собеседник агентства. Стрельников был отпущен под подписку о невыезде.

Виталий Стрельников снимался в таких проектах, как "Мент в законе-8" и "Фальшивка".

Ранее в апреле стало известно, что суд приговорил российского актера Константина Кордо-Сысоева к 11 годам тюремного заключения за убийство жены. Сысоев избил супругу, которая работала стюардессой на рейсах "Аэрофлота", битой с торчащими из нее гвоздями. На теле убитой было 69 ран, которые изуродовали ее лицо до неузнаваемости.