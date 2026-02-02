Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Николай Ткаченко погиб в зоне СВО

Актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «Универ» и «СашаТаня», погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 36 лет.

По данным SHOT, актер ушел на фронт добровольцем после начала СВО и выполнял задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Его гибель, согласно предварительной информации, произошла еще в декабре 2025 года.



За свою карьеру Николай Ткаченко снялся в 18 фильмах и сериалах. Наиболее заметные работы, помимо «Триггера»: «Универ», «СашаТаня», «Тест на беременность 4» и «Варяги».

