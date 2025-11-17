Вячеслав Поляков, актер сериалов «Лихие» и «Ищейка», умер в 45 лет

Актер Вячеслав Поляков, известный по ролям в популярных сериалах «Лихие» и «Ищейка», скончался 12 ноября в возрасте 45 лет. Об этом стало известно только сейчас.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Telegram-канал SHOT.
За свою профессиональную карьеру Поляков снялся в нескольких десятках кинопроектов, включая такие известные работы как «Диверсант», «Скиф», «Ищейка» и «Спецназ 2». Параллельно с актерской деятельностью он занимался преподаванием сценического движения.
Согласно информации из источников, в последнее время актер активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
