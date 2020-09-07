Актера Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову.

Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает издание "РИА Новости".

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения", – зачитала приговор судья.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.



Напомним, 8 июля актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".