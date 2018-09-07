Актеры театра и кино обсудят добровольчество в "Точке кипения" в Петрозаводске

В "Точке кипения" 11 сентября в рамках благотворительного кинофорума "Детский КиноМай в Карелии" состоится круглый стол "Быть волонтером!"

Во встрече примут участие российские актеры театра и кино: заслуженная артистка России Валентина Светлова; продюсер, сценарист, председатель попечительского совета фонда "Детский КиноМай" Анна Пендраковская; актриса, режиссер, драматург, писатель Ирина Чернова; режиссер и актер Дмитрий Шаров; актеры Анна Куркова, Серафима Красникова, Артём Тульчинский, Алексей Левшин, Анна Бачалова.

Участники круглого стола 11 сентября с 13 до 14 часов поделятся своим опытом добровольческой деятельности по различным направлениям.

Принять участие в работе круглого стола могут все желающие по предварительной регистрации, которая доступна по ссылке.