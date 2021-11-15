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Активистка велодвижения из Петрозаводска выступила в защиту «Зеленой тропы»

Новости. Общество
10:25, 22 Декабря 2021
фото: © Анастастия Неровная / ВК

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Общественница Анастастия Неровная считает, что горожанам необходимо сберечь лес в районе Кургана.

Известная общественница из Петрозаводска, активист велодвижения Анастасия Неровная призвала горожан спасти «Зеленую тропу», которой угрожает строительство автотрассы. Речь идет о благоустроенной в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив велопешеходной дорожке, которая проходит по берегу реки Лососинки через один из самых живописных участков городских лесов. В уходящем году власти Карелии решили начать проектирование автодороги, которая согласно опубликованной на сайте госзакупок схеме затронет «Зеленую тропу».

«Я просто в шоке, — призналась в соцсетях Анастасия Неровная. — Я, честно говоря, не поверила сначала. Ну, это ж невозможно! Столько мы все вместе вложили в обустройство этой территории, столько раз ее отстаивали… Не могут же вот так взять и закрыть на все это глаза».

Как отметила велоактивистка, создание кластера зимних видов спорта угрожает не только «Зеленой тропе», по которой пройдет подъездная дорога к этому кластеру, но и лесной территории на Кургане, где будет вырублена часть деревьев.

«И в принципе территория Кургана по планам развития его как комплекса по зимним видам спорта скоро станет совсем закрытой для горожан, нам будут там рады только в качестве зрителей, — написала Анастастия Неровная. — Но ведь это огромная территория в центре города, которая всегда была нам доступна, и очень логично, чтобы и дальше жители Петрозаводска все без исключения могли свободно ею пользоваться».  

О планах строительства дороги, которая затронет «Зеленую тропу», читайте подробнее тут.

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Комментарии

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David .
2021-12-22 11:04:58
Пацаны уже давно поделили городишко! Эта зеленая зона уже "чья-то" и у того "кого-то" большие бабки маятся.
Os
2021-12-22 10:52:14
Да построят там все равно дома и развлекательные центры на месте стадиона Коммунальник. Так что тропа уже не зеленая ьудет, а в квартале застройки.
Кеша
2021-12-22 10:43:31
Умничка , Первая пошла . Жулью надо давать отпор , иначе разворуют всё .
Житель Карелии
2021-12-22 10:43:24
Анастасия, молодец! Не допустим уничтожения Кургана! Нет варварским планам неизбранного народом сити-менеджера Любарского и Ко!
Сашка и леха
2021-12-22 10:37:06
Тоже работать не хочет
Амператор
2021-12-22 10:33:01
где она работает?
Гость
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