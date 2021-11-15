Активистка велодвижения из Петрозаводска выступила в защиту «Зеленой тропы»

Общественница Анастастия Неровная считает, что горожанам необходимо сберечь лес в районе Кургана.

Известная общественница из Петрозаводска, активист велодвижения Анастасия Неровная призвала горожан спасти «Зеленую тропу», которой угрожает строительство автотрассы. Речь идет о благоустроенной в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив велопешеходной дорожке, которая проходит по берегу реки Лососинки через один из самых живописных участков городских лесов. В уходящем году власти Карелии решили начать проектирование автодороги, которая согласно опубликованной на сайте госзакупок схеме затронет «Зеленую тропу».

«Я просто в шоке, — призналась в соцсетях Анастасия Неровная. — Я, честно говоря, не поверила сначала. Ну, это ж невозможно! Столько мы все вместе вложили в обустройство этой территории, столько раз ее отстаивали… Не могут же вот так взять и закрыть на все это глаза».

Как отметила велоактивистка, создание кластера зимних видов спорта угрожает не только «Зеленой тропе», по которой пройдет подъездная дорога к этому кластеру, но и лесной территории на Кургане, где будет вырублена часть деревьев.

«И в принципе территория Кургана по планам развития его как комплекса по зимним видам спорта скоро станет совсем закрытой для горожан, нам будут там рады только в качестве зрителей, — написала Анастастия Неровная. — Но ведь это огромная территория в центре города, которая всегда была нам доступна, и очень логично, чтобы и дальше жители Петрозаводска все без исключения могли свободно ею пользоваться».

О планах строительства дороги, которая затронет «Зеленую тропу», читайте подробнее тут.