Активисты из Ведлозера: «Люди неспокойны, в отчаянии»

Сельский актив обратился к главе муниципального образования Пряжинского национального района Карелии с просьбой обеспечить население лекарствами.

Активисты из карельского села Ведлозеро обратились к главе Ведлозерского сельского поселения Александру Чугаю с просьбой поднять перед руководством Пряжинского национального района и Республики Карелия вопрос об обеспечении населения муниципального образования лекарственными препаратами. Как говорится в обращении сельского актива, который называет себя «СССР – сохраним село своими руками!», «полноценная аптека не работает в Ведлозере два года». «Частично запрос населения на лекарства удовлетворял прекративший работу 1 марта 2022 года аптечный киоск при ФАПе, но он все-таки не стал решением проблемы, поскольку многих лекарств там было не купить, и люди решали проблему каждый своим путем. На сегодня население крайне взволновано и негодует, люди неспокойны, в отчаянии», – написали активисты главе поселения.

Как отмечается в обращении, на территории муниципального образования находится 34 населенных пункта. В поселении проживают около 1700 человек. «Доступность лекарств – это базовые, законные потребности граждан, и мы просим не игнорировать их. В поселении много пенсионеров, которые нуждаются в постоянном приобретении лекарств. Да что уж пенсионеры – за последние годы пандемии в лекарствах все больше нуждаются все категории граждан», – подчеркнули сельские активисты.