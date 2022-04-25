Активисты КПРФ проведут субботник в сквере Ивана Сенькина и приглашают всех желающих помочь в уборке

В субботу, 30 апреля в сквере имени Ивана Сенькина на улице Титова в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ состоится субботник.
Напомним, ранее появилось сообщение о том, что сквер на улице Титова (напротив Законодательного собрания), в котором установлен памятник советскому руководителю Карелии, Почетному гражданину республики Ивану Ильичу Сенькину, находится в ужасном состоянии – он завален мусором, который с приходом весны до сих пор никто не убрал.
Очистить сквер от мусора решили коммунисты, которые в субботу, 30 апреля в 11.30. проведут здесь субботник.
Региональное отделение КПРФ приглашает всех неравнодушных жителей города принять участие в субботнике в сквере Ивана Сенькина и помочь в уборке территории. Просьба откликнуться также жителей близлежащих домов.
Инвентарем и мешками для мусора всех обеспечат организаторы субботника. Просьба иметь при себе перчатки.
Сбор в сквере на улице Титова в 11.30.
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