890x80
Реклама
Подсчитан размер прибавки к пенсии после доиндексации 8
22.01.2022 20:40
Грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии 1
Сегодня 10:49

Активисты обратились к Главе Карелии с просьбой высказать официальную позицию по «Кургану»

Новости. Общество
15:54, 23 Января 2022

Новости партнеров

Группа петрозаводчан обратилась к Артуру Парфенчикову, попросив его высказать официальную позицию по поводу ситуации с «Курганом».

В паблике «Спасём Деревья и Зелёную тропу в Петрозаводске» появилось видеообращение активистов в адрес главы республики Артура Парфенчикова.

Горожане просят руководителя региона сохранить «Курган». Как минимум, предлагают ознакомиться с аргументами против кластера и высказать свою официальную позицию по поводу ситуации, связанной со спортивным центром.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2022-01-23 18:35:08
Преклоняю колено, уважаемые горожане и горожанки поселенцы-отселенцы не вы, а те для кого, кодекс бесчестия настольная книга. Предполагаю, "Сунский бор" отстояли по тому,что не было конкретного лидера, все были лидерами, подкупить, запугать, устранить всех, невозможно.
кир-ка
2022-01-23 18:33:26
А где росгвардия? Почему не разогнали? Тут больше трёх! Могут быть экстремисты, в пелёнки завёрнутые для конспирации!?
Михаил Голубев
2022-01-23 18:28:31
Что-то Кир помалкивать. Видать заблудился на Кургане
однозначно
2022-01-23 18:04:30
Бюджетников в выходной с малолетними детьми согнали на мероприятие. Ни стыда, ни совести.
Offff
2022-01-23 18:29:50
однозначно/ социопат
.. там в кустах ..мужик в колготках ...уверен , что это ты . Нашел смуту ?
карел
2022-01-23 17:51:00
Позиция одна , набить баблом карманы и свалить , наивные вы люди .
Hoвый
2022-01-23 17:48:33
Это фиаско :)
Саныч
2022-01-23 16:32:39
Давайте еще в Спортлото напишем. Должно помочь.
карел
2022-01-23 17:52:48
Саныч, Ульянову и Слабуновой надо официльные запросы писать во все инстанции , в правительство обращаться бесполезно .
Hoвый
2022-01-23 18:28:10
карел, питицыю надо подписывать . Хде ахеджакова ,улицкая , леповецкий ?
горский еврей
2022-01-23 17:43:59
Саныч, Может быть озвучишь свою позицию, на этот животрепещущий вопрос?
Если люди обращаются к честному и порядочному человеку и он встречается с ними и даёт обещания, ты он обязан их выполнить. Заодно и проверят, спортлото или достойный руководитель
Потенциальные главы сейчас будут проводить массу встреч, будут обещания давать - это как раз то, что наполнит их дальнейшую работу правильным содержимым.
Саныч
2022-01-23 18:43:14
горский еврей, губер напишет, что создана инициативная группа или совет, проводятся встречи и консультации. И будет делать свое дело дальше. Надо как в Сунском лесу - ставить палатки и не пускать технику.
Александр
2022-01-23 17:18:37
Саныч, Прямо из Канатчиковой дачи-название городу очень подходит.
Экспeрд
2022-01-23 16:05:05
:) более смишной грядки еще не видал. Куда там стоятелям на мосту
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 8
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 23
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 13
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 5
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 32
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»