Активисты обратились к Главе Карелии с просьбой высказать официальную позицию по «Кургану»

Группа петрозаводчан обратилась к Артуру Парфенчикову, попросив его высказать официальную позицию по поводу ситуации с «Курганом».

В паблике «Спасём Деревья и Зелёную тропу в Петрозаводске» появилось видеообращение активистов в адрес главы республики Артура Парфенчикова.

Горожане просят руководителя региона сохранить «Курган». Как минимум, предлагают ознакомиться с аргументами против кластера и высказать свою официальную позицию по поводу ситуации, связанной со спортивным центром.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.