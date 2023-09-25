Активисты очистили дно Лососинки в Петрозаводске от старых покрышек

Работы, в частности, провели специалисты Минприроды в районе Коммунальной улицы карельской столицы.
За несколько дней работы волонтеры подняли со дна реки три тонны старой резины. Покрышки отправили на переработку.
«Реки в столице Карелии не впервые приходится очищать от отработанных шин, сброшенных в воду», — говорится в сообщении карельского Минприроды.
В министерстве призвали жителей города ответственнее относиться к чистоте окружающей природы.
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