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Активисты очистили Неглинку от мусора (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 20 Июля 2020
фото: © паблик "Субботники. Петрозаводск"
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Состоялся очередной субботник по очистке реки Неглинки.

В паблике "Субботники. Петрозаводск" сообщается, что в воскресенье 19 июля активисты провели очередную акцию по очистке реки Неглинки от мусора.

"Мы вытащили много веток-палок из реки, отпилили ветки ивы, которые благоприятствовали заторам, убрали мелкий мусор, выпололи траву в реке и решили, что было бы круто, если бы администрация сделала парк в этом месте", - написала команда энтузиастов после завершения работ.

Так как река протекает недалеко от Екатерининской церкви, то приход не отказал в помощи ребятам. По словам акутивистов, им дали тележку для вывоза мусора, а после субботника пригласили всех на чай с пиццей.

Активисты поблагодарили всех участников субботника и пригласили желающих принять участие в следующих мероприятиях.

"Смотрите анонсы в паблике "Субботники. Петрозаводск", - напитсалаи активисты. - Каждое воскресенье всего 2 часа с 11.00 до 13.00 Присоединиться можно на любом этапе".

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