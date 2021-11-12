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Активисты предлагают увековечить память умершего режиссера Соловьева на родине — в Карелии

Новости. Общество
11:57, 14 Декабря 2021
фото: © Мослента.ру

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Ушедший из жизни режиссер Серге́й Алекса́ндрович Соловьёв был уроженцем Карелии.

Как сообщила на своей странице в соцсети этноблогер, индивидуальный гид по Карелии Юлия Андреева, мало кто знает, но скончавшийся на 78-ом году жизни известный режиссер Сергей Соловьев являлся уроженцем карельского города Кемь.

«Его отец — Соловьёв Александр Дмитриевич (1905–1956) был начальником особого отдела НКВД одной из частей Карельского фронта», — написала Юлия в соцсети.

А также отметила, что до шести Сергей Соловьев лет жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца. На Высших курсах сценаристов и режиссёров с начала 1980-х гг. читал лекции по кинорежиссуре, в 1982–1984 годах руководил мастерской детского фильма. Являлся членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах. В 1996 году был режиссёром тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь». До последних дней жизни Сергей Соловьёв преподавал во ВГИКе на режиссёрском факультете, руководил режиссёрской и актёрской мастерскими, был профессором.

В 2002 году выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

Скончался режиссер 13 декабря 2021 года в Москве на 78-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Согласно предварительным данным, Соловьев умер из-за проблем с сердцем.

Общественницы и активистки Ирина Устин и Юлия Андреева предлагают увековечить память Сергея Соловьева в Кеми.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 14:12:12
Липовецкий и Фукс пусть бабки дадут, а то опять с трудового народ снимут
0ffff
2021-12-14 13:08:48
Блогерше лишь бы повод.
кир
2021-12-14 12:24:40
Язычники любят увековечивать, - сказал кот. Они и вождя не похоронили, чтобы преклоняться постоянно. :)
Изя
2021-12-14 12:31:01
кир, какого вождя ??? :) Думаешь пора )))
кир
2021-12-14 12:35:21
Изя, на выбор.
Изя
2021-12-14 15:25:53
кир, Так жулики , лгуны и узурпаторы кругом . Как быть в неволе с такими? )) :)
кир
2021-12-14 15:08:07
Изя, нельзя вольницу давать. :) Без начальника вы никто.(((
Изя
2021-12-14 13:48:36
кир, лучше бы всех и сразу )))
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