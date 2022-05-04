Активисты проверят кафе и рестораны Петрозаводска на доступность для людей на инвалидных колясках

В списке объектов для проверки – 145 заведений столицы Карелии.

Общественники автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг инвалидам "Особая семья" приступили к исследованию ресторанов и кафе Петрозаводска на предмет доступности для людей на инвалидных колясках. Об этом сообщает паблик «Доступная Карелия».

В настоящее время составлен список из 145 объектов.

Активисты просят сообщать информацию о заведениях с пандусами или удобным заездом для инвалидных колясок.