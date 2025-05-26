Активисты ТОС в Рабочеостровске решили помочь юным футболистам

Территориальное общественное самоуправление «Юбилейный» в поселке Рабочеостровск Кемского района выступило с инициативой обеспечить воспитанников футбольного клуба «Север» новой качественной формой.

Для того, чтобы ее приобрести, активисты подали заявку на участие в республиканском конкурсе социально значимых проектов ТОС.

Футбольный клуб «Север» был создан в Рабочеостровске еще в советские времена и стал настоящей гордостью поселка. Под руководством тренера Михаила Нестерова, посвятившего развитию детского футбола более 40 лет, здесь выросло не одно поколение спортсменов.

Особых достижений добилась женская команда клуба. В этом году юные футболистки заняли третье место на соревнованиях Северо-Западного федерального округа в рамках проекта «Мини-футбол — в школу», а одна из воспитанниц была признана лучшим игроком турнира.

«Новая форма — это не просто экипировка, а важный элемент командного духа. Она поможет нашим спортсменам чувствовать себя увереннее на соревнованиях любого уровня», — отметили активисты ТОС.

Инициативу общественности поддержала депутат Совета Рабочеостровского сельского поселения Наталья Шнитова (на фото).

«Футбольный клуб „Север“ — это часть культурного кода нашего поселка. Поддерживая юных спортсменов, мы вносим вклад в будущее Рабочеостровска. Уверена, вместе мы сможем помочь нашим талантливым футболистам добиваться новых побед», — сказала Наталья Шнитова.

Победа в конкурсе ТОС позволит обеспечить качественной формой всех воспитанников клуба — от самых юных спортсменов до старшей команды.