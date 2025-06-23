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Активисты ТОС в селе Реболы отремонтировали тренажерную площадку

Новости. Общество
14:01, 26 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Спортивное оборудование установили три года назад по инициативе жителей, которые теперь заботятся о его состоянии.

В селе Реболы Муезерского района активисты территориального общественного самоуправления «Лексозеро» отремонтировали уличные тренажеры на спортплощадке. Об этом сообщили в паблике администрации Ребольского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Ребольского сельского поселения благодарит председателя ТОС «Лексозеро» Коляду Наталью за неравнодушие и активную позицию! За три года использования некоторые тренажеры стали непригодными. Наталья проявила личную инициативу и попросила о помощи наших мужчин, которые отремонтировали тренажеры и футбольные ворота», — говорится в сообщении.

ТОС «Лексозеро» активные жители создали в 2018 году, чтобы вместе решать проблемы села. И за это время не раз побеждали в республиканском конкурсе социально значимых проектов. В том числе по инициативе жителей в Реболах благоустроили детскую площадку. Уличные тренажеры также установили по проекту ТОС, получившему поддержку из региональной казны.

«На селе выручка и взаимопомощь — часть повседневной жизни. Неравнодушных людей у нас много, работают несколько ТОС, и мы все действительно как одна большая дружная семья. Вместе нам удается делать немало добрых и полезных дел, чтобы наше село становилось уютнее. Вот и в этот раз, стоило только обратиться, односельчане сразу откликнулись и привели спортивное оборудование в порядок. Большое им за это спасибо! Впереди у нас новые интересные проекты. И, конечно, будем дальше украшать и благоустраивать наше любимое село», — сказала председатель ТОС «Лексозеро» Наталья Коляда.

Добавим, что в Карелии действуют более 600 ТОС. В этом году при поддержке республиканского бюджета активисты смогут реализовать 86 проектов. Среди них три проекта в селе Реболы, с которыми в конкурсе победили ТОС «Лексозеро», «Грация» и «Мужество».

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