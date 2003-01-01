Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

Акция протеста против закрытия пограничных переходов на границе России и Финляндии состоится 14 декабря 2025 года. Организаторы мероприятия — Александровское общество совместно с активистами — планируют автопробег ко всем финским пунктам пропуска.

Акция приурочена к двухлетней годовщине закрытия семи из восьми пассажирских погранпереходов на восточной границе Финляндии, сообщает Telegram-канал «Граница Финляндии». Как заявляют организаторы, цель мероприятия — напомнить финской общественности о проблеме ограничения свободы передвижения и нарушении семейных связей.

В 12:00 участники акции одновременно подадут звуковые сигналы на всех основных пунктах пропуска, включая:

— Ваалимаа (Vaalimaa);

— Нуийамаа (Nuijamaa);

— Иматра (Imatra);

— Ниирала (Niirala);

— Вартиус (Vartius);

— Куусамо (Kuusamo).

Сбор колонн запланирован на утро 14 декабря в близлежащих населенных пунктах. Координаты точек сбора будут уточнены позднее. Организаторы сообщают, что соответствующие уведомления уже поданы в полицию Финляндии.

По словам активистов, автопробег призван обратить внимание на необходимость открытия границы как для соблюдения прав человека, так и для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии.

Напомним, Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией.