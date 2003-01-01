Активность клещей в Карелии упала почти до нуля

Количество жалоб жителей Карелии на укусы клещей существенно сократилось.

За минувшую неделю в медицинские учреждения обратились всего 14 человек, рассказали в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

— Детей среди них не было, — уточнили в ведомстве.

Тенденция сокращения жалоб сохраняется третью неделю. Причиной тому ночные заморозки.

Напомним, мониторнг за клещевыми инфекциями начался с 6 марта. За этот период за помощью обратились 3996 человек, из них детей — 717. Присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики.

С начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза, из них 2 случая — дети до 17 лет, 20 случаев клещевого энцефалита, из них 7 случаев — дети до 17 лет (г. Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Медвежьегорский р-н). Ранее родители укушенного клещом Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии.