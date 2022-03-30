Активную молодежь Карелии приглашают на образовательный форум «Берег»

В Сортавале в мае пройдёт молодёжный образовательный форум «Берег».

С 16 по 20 мая в Сортавале пройдет форум для активной молодежи. В нем могут принять участие жители Карелии от 16 до 35 лет. Об этом сообщили в правительстве республики.

Программа форума разделена на три блока. Образовательный блок включает три направления: «Создавай» (построение образа будущих локаций молодежи), «Развивай» (создание новых молодежных движений), «Получай» (развитие персональной эффективности и надпрофессиональных навыков).

В рамках культурно-досугового блока молодежь может принять участие в спортивных активностях (включая киберспорт), в интерактивных лекциях, творческих тематических вечерах. Участники туристического блока бесплатно посетят туристические объекты Сортавальского района.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться до 1 мая 2022 года. Дополнительную информацию можно получить в группе мероприятия и по электронной почте: centrmolodeji10@ya.ru.