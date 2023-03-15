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Активных школьников Карелии приглашают пройти отбор в детский центр «Смена»

Новости. Общество
08:40, 17 Марта 2023
фото: Всероссийский детский центр «Смена»/ВК

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Карелия получила 12 путевок в детский центр «Смена» на смену №5 «Я - Гражданин!».

Продлен конкурсный отбор в детский центр «Смена» на смену № 5 «Я — Гражданин!». Квота на Карелию составила 12 путевок, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Главная идея смены — сохранение основ исторической памяти народа, вовлечение обучающихся в патриотические общественные организации, создание условий для объединения молодежи на основе общих с государством интересов патриотического направления.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте 14-17 лет. Ребята должны быть победителями и призеры региональных и всероссийских олимпиад, входящих в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей…». Кандидатами могут стать и победители и призеры региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, в том числе, организованных федеральными органами исполнительной власти, и соответствующие профилю образовательной программы.

Но нужно поторопиться, прием заявок продлится до 11:00 20 марта. А сама смена пройдёт с 15 апреля по 28 апреля.

Для участия в конкурсе на путевку необходимо зарегистрироваться в АИС «Путёвка» на сайте (http://www.smena.org/), заполнить профиль и загрузить в систему достижения ребенка (портфолио).

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к ВДЦ «Смена» и обратно осуществляется за счет родителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89004572441, 8900 457 21 74 e-mail: oodo.cdk@mail.ru и на http://www.smena.org/

Где карельские школьники смогут провести летние каникулы, читайте в материале «Дорогие дети, отдыхайте».

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