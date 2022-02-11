Актриса Анискина из Петрозаводска сыграла продавщицу в сериале

Актриса Национального театра Карелии Александра Анискина сыграла в сериале «Великолепная пятерка-4».

Александра Анискина приняла участие в съемках сериала «Великолепная пятерка-4», который показывают на Пятом канале. Актриса сыграла роль продавца. Об этом Александра Анискина рассказала в соцсети.

«Перед вами Надежда, продавец магазина „25 часов“. Процесс волнительный, но очень крутой! Я очень люблю, когда все именно так: четко и профессионально!», — заявила она.

Ранее сообщалось, как Александра Анискина спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии.