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«Сценарий суперский»: актриса из Петрозаводска снялась в детективном мистическом сериале

Новости. Общество
14:07, 14 Декабря 2024
фото: © Виктория Фёдорова / ВК

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Вышел сериал «Прометей» с участием актрисы театра драмы Карелии «Творческая мастерская» Виктории Федоровой.

Петрозаводчанка Виктория Федорова, актриса театра драмы «Творческая мастерская», написала в начале декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:

«Сегодня у меня премьера. Не только у меня, конечно. На „Кинопоиск“ вышел сериал „Прометей“. Это фантастический детектив. Сценарий суперский, думаю, вам будет очень интересно».

Актриса рассказала, что съëмки были очень интересными:

«Снимали и в горящем доме (было страшновато, конечно), и в горящем лесу, и в самолёте, и в кабриолете. Партнëрами были Любовь Аксëнова (моя кинодочь), Игорь Гордин (киномуж), Филипп Янковский».

Процесс съемок оставил классные воспоминания, поделась актриса и предложила посмотреть сериал.

Как пишет сервис «Кинопоиск», сериал «Прометей» — история на стыке научной фантастики, детектива и мистики. В нем группа героев (их играют Любовь Аксёнова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв и Александр Алябьев) расследует загадочное исчезновение самолета вместе с пассажирами в 1998 году. 

Бывшему сотруднику спецслужб Шапошникову (Филипп Янковский) не дает покоя дело об исчезновении самолета в 1998 году. В расследовании появляется новая зацепка, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса: они в настоящем, а он — еще в прошлом. К делу подключают журналистку Анну (Любовь Аксёнова), привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарёв) и инженер Никита (Александр Алябьев). 

Первые четыре эпизода выйдут на «Кинопоиске» 5 декабря, а оставшаяся половина — 2 января, сообщил источник.

Фото: скриншот с фото / Кинопоиск

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