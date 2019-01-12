Актриса Мария Порошина родила пятого ребенка

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СМИ пишут, что отец малыша 45-летней актрисы неизвестен.
У известной российской актрисы Марии Порошиной, мамы четверых дочерей, появился долгожданный сын, пишет "Комсомольская правда". Он родился в элитной клинике, сейчас и Порошина, и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо и вскоре выпишутся.
Имени у ребенка пока нет, но выбор имен для дочерей Порошиной подсказывает, что оно будет красивым и оригинальным: у нее есть 22-летняя дочь Полина от брака с Гошей Куценко, растут 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира (от актера Ильи Древнова).
Порошина развелась с Древновым прошлым летом после 17 лет брака, будучи беременной. Кто отец ее пятого ребенка - неизвестно.
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