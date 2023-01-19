Актриса на роль девушки-хакаски, ихтиопатолог и утюжильщик: названы самые необычные вакансии России

Менеджер по продажам генетических материалов скота попал в список необычных вакансий страны в январе.

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список самых необычных вакансий января. Среди них названы менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, помощник министра и актриса на роль девушки-хакасски для съемок в документальном фильме (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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