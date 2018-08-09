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Новости. Общество
19:10, 09 Августа 2018
фото: Инстаграм

Актриса сериала "Счастливы вместе" впала в кому

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32-летняя актриса Мария Симдянкина, известная по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Кулагин и партнеры" и других, после операции впала в кому.

Как пишет Starhit, Мария Симдянкина на протяжении двух лет борется за жизнь: у девушки обнаружили страшное заболевание, и она держится только благодаря специальным аппаратам. Ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова, помогает семье Марии пережить непростой период и верит, что в скором времени 32-летняя артистка вернется к привычному образу жизни. 

"Она еще совсем молодая девушка, но уже два года не может выздороветь. Три дня назад ей сделали операцию, после которой она впала в кому", – говорит Елена.

Как оказалось, после хирургического вмешательства у Марии отказало сердце, почки и легкие. Елена очень переживает за подругу и старается помочь ей любыми способами.

"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие. Все это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы, они тяжелейшие. Будучи свидетелем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует", – отмечает Ксенофонтова.

Мария находится под постоянным наблюдением врачей, однако пока их прогнозы неутешительны. По словам Елены, медики даже собирались отключить Симдянкину от аппаратов жизнеобеспечения, так как не видели никакого смысла в дальнейшем лечении, ведь на протяжении трех дней организм пациентки никак не реагировал на процедуры. Однако сегодня ночью появилась надежда на то, что артистка все же сможет выйти из комы.

"В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Она задышала. Сама! Искусственную вентиляцию легких отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться", – говорит Ксенофонтова.

Позднее ФАН сообщило, что Мария Симдянкина открыла глаза

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