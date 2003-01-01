Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

Аглаю Тарасову задержали в Домодедово по возвращении из Израиля с вейпом, где, по предварительным данным, было гашишное масло.
Силовики задержали 31-летнюю актрису Аглаю Тарасову в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
— Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе, — сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Аглае Тарасовой грозит срок от трёх до семи лет и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.
У актрисы с собой было 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительным размером, пишет телеграм-канал MASH. Её задержали 28 августа в аэропорту Домодедово по прилёту из Тель-Авива — там каннабис частично легализован с 2019 года, запрещёнка у Тарасовой находилась в вейпе.
Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2».