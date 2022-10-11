Актрису Алену Бабенко научили ткать половики в центре помощи детям в Карелии (ВИДЕО)

Известная российская актриса привезла подарки воспитанникам олонецкого Центра помощи и прошла мастер-класс по ткачеству.

Звезда фильмов «Водитель для Веры», «Каникулы строгого режима», «Экипаж» Алена Бабенко побывала в Олонце, чтобы поздравить воспитанников Центра помощи «Солнечный» с наступающим Новым годом и подарить ребятам подарки. Презенты были изготовлены в мастерской «Бережки», выпускающей качественную текстильную продукцию силами людей с ограниченными возможностями.

«Алёна приехала к нам со своими друзьями. Угостив гостей карельской выпечкой, рассказали о традициях Центра, провели экскурсию. В ткацком цехе каждый из гостей попробовал себя в роли ткача, сев за станок. Гости остались в восторге от половиков, которые ткут наши дети. Их поразило трудолюбие и выдержка. Алёна рассказала детям о том, как она стала актрисой, с какими трудностями встретилась, а также поделилась интересными эпизодами о съёмках в фильмах. Поздравила детей с наступающим Новым годом, подарила замечательные подарки», - пишут в паблике Центра.

Сотрудники учреждения пригласили актрису на отдых летом на свою базу в деревню Нурмолицы.