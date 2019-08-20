Акции "Кареллеспрома" выставлены на торги

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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии объявило о проведении аукциона по продаже государственного пакета акций одной из ведущих лесопромышленных компаний республики – холдинга "Кареллеспром".
Согласно конкурсной документации, на торги выставлено 43,88% акций холдинга с начальной ценой продажи 999,4 млн рублей, пишут "Вести Карелии".
Заявки от претендентов будут приниматься до 12 сентября 2019 года.
Подробнее читайте в материале издания.
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