Акции "Кареллеспрома" выставлены на торги

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии объявило о проведении аукциона по продаже государственного пакета акций одной из ведущих лесопромышленных компаний республики – холдинга "Кареллеспром".

Согласно конкурсной документации, на торги выставлено 43,88% акций холдинга с начальной ценой продажи 999,4 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

Заявки от претендентов будут приниматься до 12 сентября 2019 года.

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