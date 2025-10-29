В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

Сегодня, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий по всей стране проходят акции и памятные мероприятия.
Сегодня, 30 октября, во всех храмах и монастырях Карелии после Божественной литургии совершили богослужения о безвинно пострадавших в годы советской власти, сообщили в епархии. История этой даты восходит к 30 октября 1974 года, когда политзаключенные лагерей Мордовии и Перми объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР, а в 1991 году этот день был официально установлен как День памяти жертв политических репрессий.
Каждый год, 30 октября, в России вспоминают о трагических событиях. В Москве накануне прошла ежегодная акция «Возвращение имен» в память о жертвах советских репрессий, сообщает Коммерсантъ. Проект возник в 2007 году: в этот день тысячи человек вставали в очередь к Соловецкому камню на Лубянской площади, чтобы зачитать имена людей, необоснованно осужденных по политическим причинам. В 2020 году в связи с коронавирусными ограничениями акция прошла в виртуальном формате; в дальнейшем мэрия отказывалась согласовывать проведение мероприятия, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. Тем не менее в этом году более 100 человек возложили цветы к камню (см. фото).
Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков отмечает, что за период Большого террора (1937–1938 годы) из арестованных 1 550 000 человек были осуждены 1 350 000. Из них 681 тыс. человек были расстреляны, а остальные получили от восьми до десяти лет заключения. При этом историк отмечает, что почти 95% пострадавших в этот период были репрессированы в рамках «массовых операций» НКВД, в частности, национальных депортаций, и только 5% входили в политическую элиту.
В Медвежьегорском районе, как и во многих других уголках России, живут потомки тех, кто стал жертвой репрессий, написала сегодня на своей странице в ВК глава администрации района Людмила Журавлева.
— Важно понимать, что смысл и значение такого важного дня, как День памяти жертв политических репрессий, не сводится лишь к политическим обвинениям прошлого. Этот день напоминает нам о необходимости партнерского взаимодействия между государством и гражданским обществом, о важности взаимопомощи и сострадания, — написала Журавлева.
Напомним, массовые репрессии в Карелии в 1937–1938 годах привели к гибели более 10 000 местных жителей. Репрессиям без суда и следствия подвергались видные деятели, политики, хозяйственники, учёные и простые граждане. Большинство репрессированных составили финны, которых обвинили в стремлении отделить часть Карелии от СССР. В Карелии на 20-ом км дороги Медвежьегорск-Повенец в урочище Сандармох находится самое большое на Северо-Западе России захоронение жертв кровавых политических репрессий 1937-1939 гг.