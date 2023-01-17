Акция «Блокадный хлеб» пройдет в торгово-развлекательном центре Петрозаводска

В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47 пройдет акция, посвященная освобождению Ленинграда от блокады, сообщили в правительстве Карелии.

В четверг, 26 января, акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится в 14.00 в ТРЦ «Лотос Плаза».

Акция пройдет в переходе между «Сигмой» и «Лотос Плазой».