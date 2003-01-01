Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

Российский экологический оператор (РЭО) огласил шорт-листы ежегодной «Зеленой премии» 2025 года. В номинации «Экологические лидеры» — Анна Лопаткина с ее акцией #ЧистоеОнего.

Акция #ЧистоеОнего проводится с 2017 года и стала одним из самых масштабных волонтерских экологических проектов в Республике Карелия. Все эти годы ее организатором выступает депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина. Ежегодно акция объединяет от 1000 до 2000 добровольцев из 20-30 населенных пунктов, включая Петрозаводск, Прионежский, Кондопожский, Медвежьегорский и Пудожский районы. За девять лет в уборке береговой линии и островов Онежского озера приняли участие около 13 тысяч человек.

— Приятно, что наш многолетний труд получил такую высокую оценку на федеральном уровне. Акцию действительно любят, и это главная причина ее успеха. Уже в 2026 году мы проведем ее в десятый, юбилейный раз, так что пора начинать готовиться, — поделилась Анна Лопаткина.Проект #ЧистоеОнего уже имеет солидный послужной список. В 2020 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России» и был включен в сборник лучших практик Ассоциации волонтерских центров. Кроме того, в 2025 году акция уже попадала в шорт-лист Международного конкурса экологических женских проектов Совета Евразийского женского Форума в странах БРИКС.

Следующим ответственным этапом для организатора #ЧистоеОнего станет очная защита проекта перед жюри «Зеленой премии», которая запланирована на 30 ноября. Победители премии будут определены по итогам этого финального состязания.

«Зеленая премия» — ежегодный конкурс, проводимый Российским экологическим оператором с целью выявления и поощрения лучших проектов в сфере экологии и устойчивого развития. В 2025 году конкурс проходит по 11 номинациям.