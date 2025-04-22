Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Петрозаводске

Глава карельской столицы рассказала, до какого числа продлится патриотическая акция.

Масштабная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (0+) проходит в карельской столице. Об этом на своей странице написала глава города Инна Колыхматова.

Так, 24 апреля волонтеры Победы и юнармейцы начали раздавать горожанам георгиевские ленты в центре города. Ленты символизируют единство, уважение и ветерана, а также подвиг советского народа.

Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая. Как отметила Инна Колыхматова, волонтеры раздают не только георгиевские ленты, но и буклеты с инструкцией, как правильно ее завязывать и носить.