Немногочисленная акция против частичной мобилизации прошла в Петрозаводске

На площади Кирова в столице Карелии прошла акция против объявления в России частичной мобилизации.

Об этом сообщил корреспондент «Столицы на Онего» с места события.

По приблизительным подсчетам, в акции участвовали 10-15 человек. Они не разворачивали никаких плакатов.

По словам одной из участниц, она пришла на площадь, потому что не согласна с проведением мобилизации.

Полиция предупредила собравшихся, что акция является несанкционированным митингом и поэтому люди будут задержаны.

По предварительным данным, были задержаны более десяти человек. Акция проходила в течение часа.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.