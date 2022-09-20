Немногочисленная акция против частичной мобилизации прошла в Петрозаводске

На площади Кирова в столице Карелии прошла акция против объявления в России частичной мобилизации.
Об этом сообщил корреспондент «Столицы на Онего» с места события.
По приблизительным подсчетам, в акции участвовали 10-15 человек. Они не разворачивали никаких плакатов.
По словам одной из участниц, она пришла на площадь, потому что не согласна с проведением мобилизации.
Полиция предупредила собравшихся, что акция является несанкционированным митингом и поэтому люди будут задержаны.
По предварительным данным, были задержаны более десяти человек. Акция проходила в течение часа.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
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