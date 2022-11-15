Акция «В новый год – без старых долгов» стартует в Петрозаводске

Принимайте участие в предновогодней акции: «ПКС-Водоканал» и «КРЦ» дарят призы абонентам.

ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» в преддверии нового года поздравляют своих абонентов с наступающим праздником и проводят акцию «В новый год – без старых долгов»: заплатите за коммунальные услуги – выиграйте подарочный сертификат в один из торговых центров Петрозаводска.

Для участия в акции нужно с 1 по 25 декабря погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения и оплатить текущий счет за ноябрь. Если у вас нет долга, то просто оплатите квитанцию за воду вовремя. Напоминаем, оплату за услуги необходимо вносить до 10 числа расчетного месяца.

Для того, чтобы стать участником акции, не нужно присылать дополнительных заявок, достаточно выполнить все условия. Сотрудники ООО «КРЦ» с помощью метода генерации случайных чисел определят победителей и в случае выигрыша оповестят абонента о времени вручения подарочного сертификата.

Размер задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения и подробную информацию об акции вы можете узнать по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31. Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков и в отделениях АО «Почта России».

Встречайте Новый год без долгов и с подарками от ООО «КРЦ»!