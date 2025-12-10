Акция «Вечер здоровья» вызвала «небывалый ажиотаж» среди петрозаводчан

В Городскую поликлинику № 4 уже не записаться — набор закрыт.
Новая профилактическая акция «Вечер здоровья», организованная Министерством здравоохранения Карелии, вызвала «небывалый ажиотаж» среди петрозаводчан. Из-за большого количества записей набор участников в поликлинику № 4 уже завершён. Горожанам, которые не успели подать заявку на прохождение диспансеризации, следует обращаться в учреждения по месту прикрепления, сообщили в ведомстве.
Напомним, сегодня с 18:00 до 22:00 посетители карельских поликлиник смогут пройти комплексное обследование организма, включающее ряд специальных «бонусов».
· В Городской поликлинике № 1 петрозаводчанам предложат пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья и при наличии показаний получить консультацию терапевта, акушера-гинеколога, уролога, невролога, маммолога, кардиолога, стоматолога, врача ультразвуковой диагностики, а также выполнить УЗИ и поучаствовать в сеансе арт-терапии. Запись по телефонам: 55-98-60, +7 (905) 299-99-57 или лично в кабинете № 223.
Пациентам старше 45 лет врачи рекомендуют принести с собой анализ кала для исследования на скрытую кровь.
· В Городской поликлинике № 2 можно будет пройти анкетирование, измерение роста, веса, артериального и внутриглазного давления. Участники смогут сдать анализы крови, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, а также посетитить кабинет уролога и акушерки. Самый приятный бонус — ужин в поликлиническом кафе. Запись через колл-центр: (88142)33-22-03, Центр здоровья: 8960-211-33-14 или сообщения группы ВКонтакте.
· В Городской поликлинике № 3 будет доступно комплексное обследование основных показателей здоровья, приём гинеколога и уролога, сдача анализов на ферритин и кальций. Также петрозаводчан ждут лекции о красоте и телесно-ориентированный тренинг «Контроль боли» от нутрициолога. Запись по телефонам: 701-121, 8 (960) 211-47-52 или через форму на сайте clinic3.ru.
Важно: перед обследованием желательно воздерживаться от пищи в течение двух-трёх часов.