Акцию против обязательной вакцинации разогнали в Москве

В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек, сообщает «Коммерсантъ».

В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек, передает корреспондент “Ъ”. Мероприятие в Новопушкинском сквере закончилось разгоном участников, полиция и ОМОН задержали больше десяти демонстрантов. Среди них глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По данным издания, в автозаке оказались те, у кого были знамена КПРФ, и кто пытался отбить задержанных.

Акция была оформлена как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Как сообщил активист Сергей Удальцов, полиция предупредила, что на мероприятии может говорить только Валерий Рашкин, а если будут выступать другие лица, то это уже меняет формат заявленной встречи с депутатом. После этого стали задерживать тех, кто выступал перед собравшимися.

Напомним, ранее фракция КПРФ в Государственной Думе выступила против обязательной вакцинации граждан России от коронавируса.

«Мы убеждены, что вакцинация должна быть строго добровольной, - подчеркнул Геннадий Зюганов. - Недопустимо обуславливать вакцинацию возможностью работы и/или учебы».