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Акушер-гинеколог рассказала, почему в Карелии встречается много бесплодных пар

Новости. Общество
15:30, 08 Ноября 2021
фото: из личного архива Марии Белковской

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Бесплодие выходит на первое место среди проблем, которые встречают сегодня специалисты Перинатального центра Карелии.

Акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра Мария Белковская рассказала «Столице на Онего», что сейчас очень много вопросов у специалистов возникает по поводу деторождения.

«Бесплодие выходит на первое место среди проблем, которые я вижу. К сожалению, каждый рабочий день я встречаю один, а то и несколько таких случаев. Но если раньше проблему деторождения мы относили к вопросу женского здоровья, то сейчас 50 процентов — это мужское бесплодие», — отметила Мария Белковская.

Врач рассказала и о причинах бесплодия.

«Сейчас часто встречаются молодые девочки без явных патологий, которым ставят диагноз „бесплодие“. Это бесплодие неясного генеза. Хотя сейчас пошло поколение, рожденное в 1990-х и 2000-х. Тогда женщинам назначали большое количество гормонов, чтобы сохранить, укрепить их беременности. Думаю, что с этим могут быть связаны нынешние проблемы», — заявила врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра.

Подробнее о профессии врача УЗИ, женском здоровье и природе, которая научилась обманывать медицину, читайте в интервью с представительницей известной в Карелии династии врачей Белковских.

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Комментарии

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Владимир11
2021-11-08 16:52:31
Есть проблемы у мужчины
Кружат роем тут причины
Пулеметом бьют девайсы
И контрольный выстрел - спайсы!
Гость
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