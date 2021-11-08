Акушер-гинеколог рассказала, почему в Карелии встречается много бесплодных пар

Бесплодие выходит на первое место среди проблем, которые встречают сегодня специалисты Перинатального центра Карелии.

Акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра Мария Белковская рассказала «Столице на Онего», что сейчас очень много вопросов у специалистов возникает по поводу деторождения.

«Бесплодие выходит на первое место среди проблем, которые я вижу. К сожалению, каждый рабочий день я встречаю один, а то и несколько таких случаев. Но если раньше проблему деторождения мы относили к вопросу женского здоровья, то сейчас 50 процентов — это мужское бесплодие», — отметила Мария Белковская.

Врач рассказала и о причинах бесплодия.

«Сейчас часто встречаются молодые девочки без явных патологий, которым ставят диагноз „бесплодие“. Это бесплодие неясного генеза. Хотя сейчас пошло поколение, рожденное в 1990-х и 2000-х. Тогда женщинам назначали большое количество гормонов, чтобы сохранить, укрепить их беременности. Думаю, что с этим могут быть связаны нынешние проблемы», — заявила врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра.

Подробнее о профессии врача УЗИ, женском здоровье и природе, которая научилась обманывать медицину, читайте в интервью с представительницей известной в Карелии династии врачей Белковских.