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Акушерка в Петрозаводске вымогала деньги у пациентки перинатального центра

Новости. Криминал
12:20, 27 Мая 2022
фото: © evolucionika.ru

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В столице Карелии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре республики.

В апреле 2022 года на личном приеме у зампрокурора Карелии Дмитрия Гарреса жительница Петрозаводска обратилась с жалобой на акушерку Республиканского перинатального центра.

По словам женщины, в ноябре 2021 года, когда ей оказывали бесплатную помощь в родах и послеродовом отделении перинатального центра, одна из акушерок потребовала у нее деньги за якобы оказанные услуги. Женщина перечислила ей на банковскую карту 4 тысяч рублей.

В результате проверки прокуратуры в адрес главврача ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр» было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Карелии.

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