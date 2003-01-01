Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

Организаторы поделились программой мероприятий на 1 сентября.

1 сентября с 12:00 до 15:00 в петрозаводском ТРЦ «Тетрис» на улице Маршала Мерецкова, 11 будет проходить масштабный праздник, посвящённый Дню знаний, сообщили в группе комплекса.

— Небольшой спойлер о том, что вас ожидает: ростовая кукла «Labubu» с воздушными шариками, кулинарные мастер-классы от шеф-повара кафе «Дом культуры» (количество мест ограничено), красивый аквагрим, спортивные станции, 15 минут игры в пространстве виртуальной реальности «Warstation» и фотозона для крутых селфи, — рассказали организаторы.

Кроме того, 1 сентября билеты в кассах кинотеатра можно будет приобрести всего за 150 рублей.

Ранее мы писали, что 30, 31 августа и 6 сентября в Петрозаводске будут организованы спортивные ярмарки-фестивали, на которых школьники смогут узнать о различных секциях города и получить первые подарочные медали.