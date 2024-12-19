«Акватика» осталась без воды в Петрозаводске

Об этом сообщили в ЕДДС города.

Сегодня, 22 декабря, холодную воду отключили в 9:00 на ул. Германа Титова, д. 2, д. 4, ул. Куйбышева, д. 10, 12, ул. Пушкинская, д. 3, 5А, 7 в водно-спортивном центре «Акватика».

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях АО «ПКС — Водоканал». Работы планируют завершить в течение дня.