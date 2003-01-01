«Акватику» в Петрозаводске закрыли из-за коммунальной аварии

Из-за аварии на сетях затруднен проезд по переулку в центре карельской столицы.
В Петрозаводске временно закрыли водноспортивный комплекс «Акватика».
Как сообщили в администрации бассейна вчера вечером, на теплосетях произошла авария. Ремонтные бригады приступили квосстановительным работам. Из-за этого проезд по переулку Ома Муа затруднен — на месте работает спецтехника.
Точное время возобновления работы «Акватики» пока не называют. Администрация обещает сообщить дополнительно, когда бассейн снова откроется для посетителей.