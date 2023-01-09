Александр Балашов прокомментировал предложение парламента Карелии о возрождении военных кафедр в медицинских вузах

Директор Медицинского института Петрозаводского государственного университета Александр Балашов прокомментировал инициативу Законодательного собрания Карелии о восстановлении военных кафедр при медицинских вузах.

Напомним, с этим предложением карельский парламент обратился в Министерство обороны России. Как отметил спикер парламента Элиссан Шандалович, нынешние реалии показали, что ликвидация таких специализированных подразделений, которые в эпоху советской школы успешно готовили будущих врачей оказывать помощь в условиях военного времени, было большой ошибкой. С ее последствиями мы столкнулись сегодня, когда медперсоналу чрезвычайно важно уметь работать не только в стерильной операционной, но и в полевых условиях.



На минувшей неделе с аналогичной инициативой — вернуть военные кафедры — выступили в Совете Федерации и Госдуме России.



По мнению директора Медицинского института ПетрГУ Александра Балашова, организация военных кафедр в медицинских вузах требует большой подготовительной работы.



«Это преподавание военной медицины, которая в настоящее время осуществляется только в военных медицинских вузах. Это такие предметы как „Организация и тактика медицинской службы“, „Военно-полевая хирургия“ и иные дисциплины. Их преподают военные врачи, закончившие военные медицинские вузы. Необходимо серьезно подойти именно к подготовке кадров. Это должны быть выпускники военных медвузов. Если эта инициатива будет принята и доведена до образовательных учреждений, мы будем заниматься этим направлением», — прокомментировал Александр Балашов.