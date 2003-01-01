Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов общежития в городе Сегеже Республики Карелии.

Как рассказали в Следкоме Карелии, в комментариях социальной сети СК России поступило обращение по вопросу ненадлежащего обслуживания и содержания общежития на улице Ленина в городе Сегеже Республики Карелии. Длительное время здание 1938 года постройки находится в непригодном состоянии: штукатурное покрытие на фасаде и стенах в подъездах осыпается, оконные рамы повреждены, из-за неисправности отопительной системы температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам. В результате жильцы замерзают. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли.

После обращения в СУ СК России по Республике Карелии организована процессуальная проверка. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелии Максиму Козлову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже.