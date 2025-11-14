Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об ударе током подростка в Карелии

В приемную Председателя СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Карелии, которая не согласна с ходом установления обстоятельств травмирования её 14-летнего сына в Петрозаводске.

Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о травмировании несовершеннолетнего в Петрозаводске, сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

В июне мальчик вместе с друзьями проник в заброшенное здание трансформаторной подстанции и дотронулся до распределительного устройства, в результате чего получил удар током. Пострадавшему требуется длительная реабилитация. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Указанная ситуация освещалась в СМИ. Расследование «Столицы на Онего» можно почитать здесь.

В СУ СК России по Карелии расследуется уголовное дело, по которому ранее А. И. Бастрыкин поручал представить доклад.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Карелии Максима Козлова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.