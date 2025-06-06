Александр Бастрыкин раскритиковал карельский Следком за волокиту в делах по расселению аварийного жилья

Глава федерального ведомства усмотрел волокиту и отсутствие результатов в расследовании дел, связанных с длительным нерасселением аварийных домов в Карелии.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Карелии по видеоконференцсвязи. Участие приняли жители дома № 17 по улице Фурманова и дома № 12 по улице Соломенская в городе Петрозаводске.

«Указанные дома в 2018 и 2017 годах соответственно признаны аварийными. Заявители жалуются на бездействие должностных лиц местной администрации при расселении аварийных домов. Сроки расселения переносятся, а люди вынуждены жить в непригодных условиях: без воды и отопления, с протекающей крышей, разрушающимся фундаментом. Жильцы опасаются за свою жизнь и здоровье», — отметили в Следкоме России.

И.о. руководителя СУ СК России по Карелии Алексей Ефанов рассказал о ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в июне этого года по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города обязанностей по расселению ветхого и аварийного жилья.

«По уголовному делу осмотрены аварийные дома, ряд жильцов признаны потерпевшими и допрошены, из администрации города Петрозаводска изъята необходимая документация, также проведены допросы должностных лиц администрации. Правительством Карелии прорабатывается вопрос о первоочередном расселении граждан из указанных домов», — отметил Алексей Ефанов.

Председатель Следкома России подверг жесткой критике работу подчиненных, отметив волокиту и отсутствие результата. Он поручил в кратчайшие сроки установить виновных должностных лиц и завершить расследование уголовного дела. Также дано указание оказать содействие в скорейшем переселении жителей этих аварийных домов.

По итогам личного приема назначена комплексная проверка работы Следкома Карелии с выездом на место.