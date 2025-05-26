Александр Бастрыкин заявил, что Карелия лидирует по подростковой преступности в России

Председатель Следственного комитета отметил, что в списке лидеров по преступности также находятся соседние области.

На днях глава Следственного комитета РФ заявил в интервью газете «Ведомости», что Карелия - лидер подростковой преступности в России:

«В прошлом году выявлены 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления… Наибольшая доля подростковой преступности отмечается в республиках Карелия — 6,2% и Коми — 6,1%, а также в Новгородской области — 5,9%. А наименьшая доля подростковой преступности на фоне общей преступности регионов в Москве — 0,7% и в Чеченской республике — 0,3%».

Александр Бастрыкин также сообщил, что в 2024 году Следком направил в суд с обвинительным заключением уголовные дела в отношении 9378 лиц.

38,4% — это дела о хищении чужого имущества путем кражи и мошенничества, еще 14,1% дел связаны с незаконным оборотом наркотиков, 13% — о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Наша редакция связалась с МВД по Карелии и уточнила, какая статистика по подростковым преступлениям за последний год в нашем регионе. Как сообщили в ведомстве, в Карелии за прошлый год подростки совершили 328 преступлений.

Напомним, что ранее Группа подростков напала на молодого человека в Петрозаводске из-за его внешнего вида возле торгового центра «Макси». И оно было не единственным от этих агрессоров.