здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

Александр Бастрыкин заявил, что Карелия лидирует по подростковой преступности в России

Новости. Криминал
17:40, 30 Мая 2025
фото: © Кадр из сериала «Трудные подростки»

Новости партнеров

Председатель Следственного комитета отметил, что в списке лидеров по преступности также находятся соседние области.

На днях глава Следственного комитета РФ заявил в интервью газете «Ведомости», что Карелия - лидер подростковой преступности в России:

«В прошлом году выявлены 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления… Наибольшая доля подростковой преступности отмечается в республиках Карелия — 6,2% и Коми — 6,1%, а также в Новгородской области — 5,9%.  А наименьшая доля подростковой преступности на фоне общей преступности регионов в Москве — 0,7% и в Чеченской республике — 0,3%».

Александр Бастрыкин также сообщил, что в 2024 году Следком направил в суд с обвинительным заключением уголовные дела в отношении 9378 лиц.

38,4% — это дела о хищении чужого имущества путем кражи и мошенничества, еще 14,1% дел связаны с незаконным оборотом наркотиков, 13% — о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Наша редакция связалась с МВД по Карелии и уточнила, какая статистика по подростковым преступлениям за последний год в нашем регионе. Как сообщили в ведомстве, в Карелии за прошлый год подростки совершили 328 преступлений.

Напомним, что ранее  Группа подростков напала на молодого человека в Петрозаводске из-за его внешнего вида возле торгового центра «Макси». И оно было не единственным от этих агрессоров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.05.2025, 09:00
На популярнейшем у туристов острове в Карелии запретили ставить палатки
23.05.2025, 10:50
Спасатели назвали расстояние, с которого клещи чувствуют приближение человека
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща
27.05.2025, 20:00
В районе кладбища в Вилге пройдут археологические раскопки
24.05.2025, 21:45
«Ожидается половина месячной нормы осадков»: о невероятном дожде предупредили жителе Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Танцевальный чемпионат Northern Champ-2025
26.05.2025 17:05
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение