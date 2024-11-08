Александр Быстрыкин поздравил правоохранителей с Днем полиции

Сотрудники Следкома эффективно сотрудничают с полицейскими, раскрывая преступления и защищая интересы граждан.

Председатель Следкома России Александр Быстрыкин поздравил правоохранителей с профессиональным праздником на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в МВД России служат сотни тысяч офицеров, которые являются профессионалами своего дела. Они защищают граждан от преступников, охраняют общественный порядок. Это люди, обладающие мужеством, решительностью и самоотверженностью.

«Сотрудниками органов внутренних дел эффективно расследуются экономические преступления, пресекаются факты незаконного оборота наркотиков, ведется борьба с организованной преступностью и экстремизмом, обеспечивается безопасность жителей новых регионов. Благодаря усилиям оперативных подразделений раскрываемость особо опасных для общества преступлений находится на высоком уровне», — подчеркнул Александр Быстрыкин.

Он отметил, что современные полицейские следуют традициям советской милиции. В то же время они идут в ногу со временем и совершенствуют свою деятельность. Сотрудники Следкома России взаимодействуют с коллегами из МВД. Совместно раскрывают преступления и обмениваются информацией.

«Поставленные задачи последовательно и бескомпромиссно выполняются полицейскими по всей стране при грамотном руководстве и личном участии Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева. Своим упорством и преданностью службе он подает пример коллегам…

Уважаемый Владимир Александрович, сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, успехов в выполнении профессионального долга, счастья и благополучия!», — поздравил коллег Александр Быстрыкин.