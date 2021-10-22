Реклама

Александр Чаженгин: Я за обязательную всеобщую вакцинацию

Новости. Общество
15:56, 22 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Известный карельский политик Александр Чаженгин призвал к всеобщей обязательной вакцинации населения.

Известный карельский политик Александр Чаженгин написал пост в своем аккаунте в социальной сети Вконтакте, в котором призвал к всеобщей обязательной вакцинации населения.

«…возникли группы и сообщества агрессивных «антиваксеров», «борцов» за свободы и конституционные права граждан. И хотя уже понятно, что главный метод борьбы — прививка, они до сих пор пытаются навязать свое отрицание очевидного всем вокруг. Я знаю примеры, когда семьи этих людей полностью переболели тяжелейшими формами инфекции, некоторые страдают от последствий и всё равно «назло бабушке уши себе отморожу», — пишет Чаженгин.

«Я считаю, что это чистой воды эгоизм. Громко крича о нарушении своих прав, эти люди совершенно не думают о том, что они нарушают права мои, моей семьи и всех тех, кто послушно носит маски, при первой возможности сделал прививки, старается облегчить работу медиков и задачу государства по ликвидации эпидемии», — говорит политик.

Чаженгин также указывает на важность того, чтобы свои позиции четко высказывали вновь избранные депутаты всех уровней.

«Что они предлагают делать в такой ситуации для страны, для региона, для города? Или, как всегда, подожмут хвосты и будут ждать, пока президент, глава региона или партийный босс отмашку даст? А свое мнение есть?», — спрашивает Александр Чаженгин.

«Я за обязательную всеобщую вакцинацию! Я за ограничения для тех, кто считает себя неуязвимым. Я за жесткие и быстрые меры ликвидации пандемии. Уже даже опыт других стран показывает, что других способов нет», — резюмирует политик.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Лукин
2021-10-22 17:00:13
По моему мнению, антипрививочники: " ..нарушают права мои, моей семьи и всех тех, кто послушно носит маски, при первой возможности сделал прививки,.." Чаженгин прав - не только Правительство, но и все депутаты должны публично высказать свою позицию. И так упустили время, а сейчас ситуация уже совсем серьёзная, даже опасная.
Изя
2021-10-22 17:10:26
Кстати , Лукин , тебе и намордник от собаки подойдёт ((((
Горожанин
2021-10-22 16:54:09
Я никогда не симпатизировал ему как политику, но тут с ним согласен! Опыт вакцинирования уже громадный, пора принимать решительные меры.
Штази
2021-10-22 16:49:56
Если уж надо получить 100-процентный охват вакцинированием и действительно это будет полное решение проблемы, то самое простое - там же где ставят прививку, сразу бы давали к сертификату красненькую, сразу бы все стали согласные. Другая бы проблема встала, народ за такими стимулами как на работу стал ходить прививаться, хоть каждый день.
NEZITIC
2021-10-22 16:30:41
я за то, чтобы этому клоуну вкололи все известные вакцины в мире на сегодня. Причем вколоть ему сразу одновременно и пусть сразу на работу в шахту идет, а не штаны просиживает.
Изя
2021-10-22 16:15:03
Обо...ся и после выборов запел по-другому активист ))) :)
Дима
2021-10-22 16:05:01
А я за допуск Pfizer и Moderna на территорию РФ. Иначе это лукавство.
Горожанин
2021-10-22 16:55:21
Дима, а кто запрещает? Только это наверное за деньги будет
Эксперд
2021-10-22 16:02:25
Бывший, не более того.
Саныч
2021-10-22 16:16:20
Эксперд, какая у вас романтика.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
17.10.2021, 10:52
Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 4
Зачем суд Петрозаводска допросил детского омбудсмена Геннадия Сараева по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Сегодня 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
«Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты» 2
21.10.2021 13:53
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы»
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 3
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»