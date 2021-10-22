Известный карельский политик Александр Чаженгин призвал к всеобщей обязательной вакцинации населения.

Известный карельский политик Александр Чаженгин написал пост в своем аккаунте в социальной сети Вконтакте, в котором призвал к всеобщей обязательной вакцинации населения.

«…возникли группы и сообщества агрессивных «антиваксеров», «борцов» за свободы и конституционные права граждан. И хотя уже понятно, что главный метод борьбы — прививка, они до сих пор пытаются навязать свое отрицание очевидного всем вокруг. Я знаю примеры, когда семьи этих людей полностью переболели тяжелейшими формами инфекции, некоторые страдают от последствий и всё равно «назло бабушке уши себе отморожу», — пишет Чаженгин.

«Я считаю, что это чистой воды эгоизм. Громко крича о нарушении своих прав, эти люди совершенно не думают о том, что они нарушают права мои, моей семьи и всех тех, кто послушно носит маски, при первой возможности сделал прививки, старается облегчить работу медиков и задачу государства по ликвидации эпидемии», — говорит политик.

Чаженгин также указывает на важность того, чтобы свои позиции четко высказывали вновь избранные депутаты всех уровней.

«Что они предлагают делать в такой ситуации для страны, для региона, для города? Или, как всегда, подожмут хвосты и будут ждать, пока президент, глава региона или партийный босс отмашку даст? А свое мнение есть?», — спрашивает Александр Чаженгин.

«Я за обязательную всеобщую вакцинацию! Я за ограничения для тех, кто считает себя неуязвимым. Я за жесткие и быстрые меры ликвидации пандемии. Уже даже опыт других стран показывает, что других способов нет», — резюмирует политик.