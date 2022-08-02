Александр Чепик: «Мы используем деньги справедливо»

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик связал рост налоговой дисциплины с понятием справедливости в расходовании собранных налогов.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360»

«Если он платит налоги, он должен понимать, что те деньги, которые он заплатил, государство использовало правильно, и направления расходования денежных средств совпадают с внутренним пониманием справедливости использования этих денег… Люди стали понимать, что то, что делает наше правительство, то что мы делаем в нашем регионе, мы используем эти деньги правильно, справедливо и это совпадает с тем убеждением, которое есть у этих людей», — сказал Чепик.