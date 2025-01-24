Александр Чепик назначен председателем правительства Курской области

Бывший премьер-министр Карелии Александр Чепик назначен первым вице-губернатором Курской области.

О новой должности Александра Чепика сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

К обязанностям первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик приступил во вторник, 28 января. Его уже представили членам правительства и другим коллегам.



Врио главы Курской области отметил большой опыт практической и руководящей работы Александра Евгеньевича. Напомним, с 2017 года до настоящего времени Чепик был первым заместителем главы Карелии — премьер-министром республиканского правительства. Ранее — заместителем председателя правительства Бурятии. Везде зарекомендовал себя как эффективный антикризисный управленец, отметил Хинштейн.



Чепик имеет два высших образования: сельскохозяйственное и экономическое. В 2021 году успешно прошел обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров». Кандидат экономических наук.



Врио главы Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту.

Ранее политолог Анатолий Цыганков проанализировал последние изменения в правительстве Карелии.